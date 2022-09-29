В Новой Каховке прогремело 8 воздушных взрывов – власти

Фото: телеграм-канал "Администрация Новой Каховки"

В Новой Каховке сработала система противовоздушной обороны, сообщила в ночь на четверг, 29 сентября, военно-гражданская администрация города.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая 29 сентября. Работает ПВО", – говорится в телеграм-канале городской ВГА.

Уточняется, что прозвучало не менее восьми воздушных взрывов.

В понедельник, 26 сентября, в Новой Каховке также срабатывала система ПВО. В городе прогремело более шести воздушных взрывов.

23 сентября в Новой Каховке прозвучало более 10 воздушных взрывов. За сутки воздушная тревога объявлялась три раза.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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