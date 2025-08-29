Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 39 гектаров

Фото: телеграм-канал "Вениамин Кондратьев"

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 39 гектаров, сотрудники МЧС продолжают тушить возгорание. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Всего к тушению пожара привлечены 273 специалиста и 46 единиц техники. Кроме того, за сутки авиация МЧС совершила 14 сбросов воды: три раза с самолета Бе-200ЧС и еще 11 раз с вертолета Ми-8. В общей сумме было сброшено около 69 тонн воды.

Лесной пожар начался возле села Криница ночью 28 августа после падения обломков БПЛА. Всего было обнаружено три очага, общая площадь которых на тот момент достигала 200 "квадратов". Однако позже возгорание начало стремительно распространяться.

Из-за огня на Черноморском побережье оказались отрезаны от путей эвакуации 23 человека. Спустя время туристов перевезли на безопасный пляж.

Кроме того, людей эвакуировали с территории базы отдыха в Пшадском округе Геленджика. Для них развернули пункт временного пребывания на базе сельской школы.