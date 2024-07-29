Три человека находятся в тяжелом состоянии после схода поезда с рельсов под Волгоградом

Фото: телеграм-канал Region_34

Три человека находятся в тяжелом состоянии после аварии с поездом в Волгоградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

"339 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе. 30 человек проходят углубленное медобследование", – отметил он.

По словам главы региона, в настоящее время проводится работа следствия, которое устанавливает причины случившегося. Службы осуществляют обход и беседуют с каждым пассажиром.

Девять вагонов пассажирского поезда Казань – Адлер сошли с рельсов в Волгоградской области 29 июля. Водитель "КамАЗа" грубо нарушил ПДД и выехал на переезд, где столкнулся с поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось.

В результате аварии пострадали около 140 человек, из которых госпитализировали 55 граждан. Их доставили в ЦРБ Котельниковского района.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.

В АО "ФПК" пообещали возместить пассажирам, которые находились в поезде, полную стоимость проезда и начислить 24 тысячи баллов по программе "РЖД Бонус".

