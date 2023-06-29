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Береговая охрана США обнаружила предполагаемые останки жертв крушения батискафа "Титан"
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Береговая охрана США обнаружила останки, которые, предположительно, принадлежат жертвам затонувшего в Атлантике батискафа "Титан". Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает РИА Новости.
Американские медики проведут анализ останков, которые были извлечены из-под обломков на месте происшествия.
"Я благодарен за скоординированную международную и межведомственную поддержку в восстановлении и сохранении этих важных доказательств на экстремальных морских расстояниях и глубинах", – заявил глава комиссии по расследованию крушения "Титана", капитан Береговой охраны Джейсон Нойбауэр.
19 июня стало известно, что батискаф "Титан", осуществляющий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь. Впоследствии это подтвердили в компании OceanGate Expedition, которой принадлежало подводное судно.
Береговая охрана США сообщила, что нашла обломки батискафа. Они были обнаружены 22 июня в 200 метрах от места гибели легендарного лайнера. По мнению специалистов, характер обломков батискафа свидетельствует о взрыве, который был направлен внутрь судна и, вероятно, был вызван высоким давлением.
На борту "Титана" в момент катастрофы находились гендиректор OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд вместе с сыном Сулейманом, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржеоле.
Эксперты заявили, что батискаф "Титан" не был приспособлен к спуску на такую глубину
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