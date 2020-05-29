В Москве скончались 78 пациентов с коронавирусом

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78 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом передает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Известно, что у всех умерших была подтверждена пневмония.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с COVID-19 в Москве составило 2 408 человек.

В Оперштабе попросили при любых проявлениях симптомов ОРВИ оставаться дома, не рисковать своей жизнью и здоровьем окружающих.

Накануне в столице скончались 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщал Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

В России выявили 387 623 новых случая COVID-19. При этом вылечились 159 257 человек, скончались 4 374.

В Москве за последние сутки подтвердили 2 332 новых случая коронавирусной инфекцией.