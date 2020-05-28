В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

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76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – говорится в заявлении Оперштаба. Кроме того, москвичам напомнили, что при любых симптомах ОРВИ надо оставаться дома и не заниматься самолечением.

С начала лета Москва переходит на второй этап смягчения ограничений, введенных в столице в связи с пандемией коронавируса. Известно, что откроются автосалоны, магазины одежды, обуви, мебели, бытовой техники и прочие.

В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.

