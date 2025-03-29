Число погибших от землетрясения в Мьянме достигло 694 человек

Фото: AP Photo/The Myanmar Military True News Information Team

Количество погибших в результате землетрясения в Мьянме увеличилось до 694 человек. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти.

Кроме того, еще 1 670 человек получили различные травмы. Отмечается, что мощные подземные толчки привели к разрушениям почти по всей стране: обрушились многие жилые дома, административные здания и больницы.

Землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, а очаг подземных толчков располагался возле тайской провинции Ратчабури. В столице Таиланда, Бангкоке, и некоторых регионах Мьянмы объявлен режим ЧП.

Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с землетрясением, заявив, что в России разделяют скорбь дружественного народа. Российское МЧС направило в Мьянму два самолета со спасателями и врачами по указанию Путина и поручению главы ведомства Александра Куренкова.