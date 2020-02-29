Названа причина гибели людей на вечеринке в банном комплексе

Фото: телеграм-канал Mash

Участники вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, когда в бассейн кинули около 30 килограммов сухого льда, выделился углекислый газ.

"Три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. Фактически они утонули", – сказал источник. Он уточнил, что два человека погибли на месте, а третий скончался позднее в реанимации.

Решение использовать сухой лед приняли сами участники дня рождения и принесли его с собой. Источник пояснил, что они знали об опасности сухого льда, а работники комплекса, в свою очередь, предупредили о небезопасности подобных шоу в закрытом помещении, однако запрещать проведение не стали.

"Молодые люди надели защитные очки, шапочки и халаты. После этого двое из них высыпали в небольшой бассейн твердый диоксид углерода, так называемый сухой лед. После этого несколько молодых людей прыгнули в бассейн", – рассказали в правоохранительных органах.

Видео: телеграм-канал Mash

28 февраля во время празднования 29-летия блогера Екатерины Диденко , более известную как "аптечный ревизорро", три человека погибли и несколько пострадали после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. ЧП произошло в банном комплексе в Коломенском проезде.

Участники вечера засыпали в бассейн сухой лед, не зная, что при взаимодействии с водой он выделяет углекислый газ. Якобы сухой лед купил муж именинницы, чтобы он превратился "в эффектный пар", уточняют источники.

Два человека погибли на месте – 25-летняя женщина и мужчина в возрасте около 30 лет, еще один скончался позднее в реанимации – муж Диденко Валентин.

По информации СМИ, погибшая девушка является автором блога "Не норм пара" Наталья Монакова. Официального подтверждения информации пока нет. В настоящее время аккаунт закрыт.



Врач высшей категории Надежда Чернышова объяснила, что этот газ сгущают на специальном оборудовании. Медик уточнила, что испарение углекислого газа неопасно, если его концентрация невелика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. При этом врач предупредила, что бассейн – самая неблагоприятная среда для использования сухого льда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек. Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.