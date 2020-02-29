Названа причина гибели людей на вечеринке в банном комплексе

16:27
Фото: телеграм-канал Mash
Участники вечеринки по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, когда в бассейн кинули около 30 килограммов сухого льда, выделился углекислый газ.
"Три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. Фактически они утонули", – сказал источник. Он уточнил, что два человека погибли на месте, а третий скончался позднее в реанимации.
Решение использовать сухой лед приняли сами участники дня рождения и принесли его с собой. Источник пояснил, что они знали об опасности сухого льда, а работники комплекса, в свою очередь, предупредили о небезопасности подобных шоу в закрытом помещении, однако запрещать проведение не стали.
"Молодые люди надели защитные очки, шапочки и халаты. После этого двое из них высыпали в небольшой бассейн твердый диоксид углерода, так называемый сухой лед. После этого несколько молодых людей прыгнули в бассейн", – рассказали в правоохранительных органах.Екатерины Диденко, более известную как "аптечный ревизорро", три человека погибли и несколько пострадали после того, как в бассейн, где они купались, попал сухой лед. ЧП произошло в банном комплексе в Коломенском проезде.
Участники вечера засыпали в бассейн сухой лед, не зная, что при взаимодействии с водой он выделяет углекислый газ. Якобы сухой лед купил муж именинницы, чтобы он превратился "в эффектный пар", уточняют источники.
Два человека погибли на месте – 25-летняя женщина и мужчина в возрасте около 30 лет, еще один скончался позднее в реанимации – муж Диденко Валентин.
По информации СМИ, погибшая девушка является автором блога "Не норм пара" Наталья Монакова. Официального подтверждения информации пока нет. В настоящее время аккаунт закрыт.
Врач высшей категории Надежда Чернышова объяснила, что этот газ сгущают на специальном оборудовании. Медик уточнила, что испарение углекислого газа неопасно, если его концентрация невелика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. При этом врач предупредила, что бассейн – самая неблагоприятная среда для использования сухого льда.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек. Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.
Блогер Екатерина Диденко не знает, как сообщить детям о гибели отца
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