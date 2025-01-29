Khaosod: пятеро россиян задержаны в Таиланде за нелегальную работу в детсаду

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Полиция Таиланда задержала пятерых граждан России за ведение трудовой деятельности в детском саду без разрешения на работу. Об этом сообщает Khaosod.

По версии правоохранителей, россияне открыли частный детский сад Coolscool на курортном острове Пханган в южной провинции Сураттхани. В результате полиция задержала четверых граждан РФ из-за работы без разрешения, а еще одного россиянина обвинили в управлении нелегальным бизнесом.

Кроме того, правоохранители задержали еще троих человек, включая одного гражданина Мьянмы и двух украинцев, их также обвинили в нарушении трудового и иммиграционного законодательства.

Уведомления от полиции или заявлений от задержанных россиян в консульский отдел РФ в Таиланде не поступало, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатов.

Также сообщалось, что полицейские королевства разыскивают мужчину, который обокрал несколько домов в пригороде Бангкока. В одном из жилищ неизвестный похитил ценные вещи и драгоценности на 3 миллиона рублей. Один из пострадавших рассказал, что возможным грабителем может быть мужчина, который до этого бегал по району с рюкзаком.

