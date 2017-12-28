Вице-губернатор Петербурга уточнила число пострадавших при взрыве в супермаркете

28 декабря, 08:40
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
В результате взрыва в супермаркете пострадали 13 человек, рассказала вице-губернатор города Анна Митянина.
Пятеро отказались от госпитализации, уточнила она в своем микроблоге в Twitter. Трое находятся в больницах в удовлетворительном состоянии, состояние еще пятерых оценивают как средней степени тяжести.
Взрыв случился вечером в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте. Известны имена пострадавших.
Согласно предварительным сведениям, причина случившегося – устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать помощь пострадавшим.
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