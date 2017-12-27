Опубликованы имена пострадавших в результате взрыва в супермаркете в Петербурге

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Стали известны имена пострадавших в результате взрыва в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге. В списке, опубликованном РБК, значатся восемь фамилий.

Соловьева Галина Николаевна, 1982 г.р.

Кобелева Инна Алексеева 1971 г.р.

Аликулов Иврукул Избекович.

Лыгин Антон Константинович 1980 г.р.

Ушакова Елена Викторовна 1964 г.р.

Александрова Людмила Петровна 1954 г.р.

Литвинова Алла Евгеньевна 1962 г.р.

Дорофеев Максим Алексеевич 1983 г.р.

У Иврукула Аликулова – осколочное ранение живота, его состояние оценивается как тяжелое.

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что четыре человека (один из них в тяжелом состоянии) направлены в Александровскую больницу, четыре – в Мариинскую, еще два – в Елизаветинскую.

Один пострадавший от госпитализации отказался. Состояние пострадавших – легкой и средней тяжести.

Вечером, 27 декабря в магазине "Перекресток" в ТЦ произошел взрыв. По предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами.