В торговом центре Санкт-Петербурга произошел взрыв

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Взрыв произошел в магазине "Перекресток" в торговом центре Петербурга. Здание располагается на Кондратьевском проспекте в северной части города.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области, оперативные службы уже подъехали на место происшествия. Посетители покинули здание.

"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", – цитирует представителей ведомства ТАСС.

Информация о пострадавших при взрыве, а также о его силе, пока не поступала. Очевидцы сообщают в социальных сетях о нескольких раненых.

Сведения о пострадавших также сообщил источник в экстренных службах – всего 10 раненых. По предварительной информации, четыре человека уже госпитализированы. Еще шестерых осматривают врачи.

Собеседник агентства указал, что взрыв случился в районе камер хранения в магазине. На месте происшествия работают взрывотехники. Несущие конструкции здания не повреждены.