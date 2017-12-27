В торговом центре Санкт-Петербурга произошел взрыв

27 декабря, 19:47
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Взрыв произошел в магазине "Перекресток" в торговом центре Петербурга. Здание располагается на Кондратьевском проспекте в северной части города.
Как сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу и Ленинградской области, оперативные службы уже подъехали на место происшествия. Посетители покинули здание.
"В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет", – цитирует представителей ведомства ТАСС.
Информация о пострадавших при взрыве, а также о его силе, пока не поступала. Очевидцы сообщают в социальных сетях о нескольких раненых.
Сведения о пострадавших также сообщил источник в экстренных службах – всего 10 раненых. По предварительной информации, четыре человека уже госпитализированы. Еще шестерых осматривают врачи.
Собеседник агентства указал, что взрыв случился в районе камер хранения в магазине. На месте происшествия работают взрывотехники. Несущие конструкции здания не повреждены.
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