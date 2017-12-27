В магазине Санкт-Петербурга взорвалось самодельное устройство

27 декабря, 20:51
Причиной взрыва в магазине Санкт-Петербурга, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
"В торговом комплексе Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", – цитирует Петренко "Интерфакс".
Она подчеркнула, что пока не менялась квалификация преступления: его расследуют как покушение на убийство особо опасным способом. Рассматриваются и другие версии .
По данным телеканала Москва 24, для расследования инцидента в город направлены следователи и криминалисты из столицы.
Ранее в ведомстве подтвердили госпитализацию четверых пострадавших в результате инцидента. Источники сообщали о десятерых раненных.
Вечером, 27 декабря в магазине "Перекресток" в ТЦ произошел взрыв. По данным источников, взорвался предмет в районе камер хранения магазина.
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