В магазине Санкт-Петербурга взорвалось самодельное устройство

Причиной взрыва в магазине Санкт-Петербурга, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В торговом комплексе Санкт-Петербурге сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", – цитирует Петренко "Интерфакс".

Она подчеркнула, что пока не менялась квалификация преступления: его расследуют как покушение на убийство особо опасным способом. Рассматриваются и другие версии .

По данным телеканала Москва 24, для расследования инцидента в город направлены следователи и криминалисты из столицы.

Ранее в ведомстве подтвердили госпитализацию четверых пострадавших в результате инцидента. Источники сообщали о десятерых раненных.

Вечером, 27 декабря в магазине "Перекресток" в ТЦ произошел взрыв. По данным источников, взорвался предмет в районе камер хранения магазина.