Четверо пострадавших госпитализированы при взрыве в ТЦ Петербурга

Следственный комитет подтвердил госпитализацию четверых пострадавших после взрыва в торговом центре в Санкт-Петербурге.

Отмечается также, что возбуждено уголовное дело. Расследование будут вести по статье покушение на убийство, сообщает РИА Новости.

"По предварительной информации, мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте", – цитирует источника в правоохранительных органах "Интерфакс".

Ранее стало известно, что вечером, 27 декабря в магазине "Перекресток" в ТЦ произошел взрыв. По данным источников, взорвался неустановленный предмет в районе камер хранения магазина.

Собеседники рассказали о десятерых пострадавших. Информацию о раненных без уточнений количества подтвердили в ГУ МВД Санкт-Петербурга. Отмечалось также, что горения после хлопка в магазине не было. Несущие конструкции ТЦ не пострадали.