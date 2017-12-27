Полтавченко поручил оказать помощь пострадавшим при взрыве в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при взрыве в "Перекрестке" на Кондратьевском проспекте города. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

"Губернатор Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи", – написал Кибитов.

Губернатор #спб Г.Полтавченко проинформирован о происшествии в магазине на Кондратьевском. Им даны поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи. — Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.



Взрыв в супермаркете "Перекресток" произошел вечером, 27 декабря. По предварительным данным, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами.