Количество погибших при взрыве на АЗС в Дагестане увеличилось до 11

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели МЧС РФ извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего на месте взрыва на АЗС в пригороде Махачкалы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Таким образом, общее число погибших в результате взрыва увеличилось до 11.

Взрыв на автозаправочной станции в пригороде Махачкалы случился 27 сентября. В результате произошедшего здание АЗС оказалось полностью разрушено, а также начался пожар, который перекинулся на соседние техническую станцию и столовую.

По последним данным, в результате инцидента также пострадали еще 11 человек. Следователи возбудили уголовное дело. Местные власти объявили 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС.

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории села Агачул Карабудахкентского района, которое находится неподалеку от места взрыва.