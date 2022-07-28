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Происшествия

28 июля, 20:40

Подруга убитой 17-летней девушки рассказала о последних минутах ее жизни

происшествиярегионы

Фото: телеграм-канал Mash

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске писал 14-летним девочкам и предлагал им встречаться. Об этом MK.RU рассказала 15-летняя подруга убитой.

Девушка сообщила, что мужчина также подходил к ее одноклассницам на улице и знакомился, когда уже находился в отношениях с погибшей.

"<...> мне рассказывала, что он мог ее ударить, оскорбить. Мы иногда замечали у нее синяки. Я спросила, откуда синяки, и поначалу она говорила, что упала. Но потом, когда я в очередной раз увидела синяки, она все-таки сказала, что Рома ударил ее, потому что ревновал", – рассказала подруга 17-летней девушки.

По ее словам, подозреваемый работал грузчиком, а также сотрудником зала в местном магазине, где трудилась и мама убитой. При этом знакомая рассказала, что мужчину часто видели пьяным. Заметили предполагаемого убийцу покупающим алкоголь и за два часа до произошедшего.

Девушка пояснила, что погибшая рассталась с бывшим возлюбленным из-за его ревности и оскорблений, причем все знали, что раньше он уже нападал с ножом на знакомую.

"Но, как говорил сам Рома, девочка сама наткнулась на нож. Она не была его девушкой, была просто знакомой, у них какие-то общие дела были, – рассказала подруга погибшей, подчеркнув, что девушка была убеждена, что с ней любимый так никогда не поступит. – Угрозы от него стали ей поступать где-то с ноября. Вот тогда ей стало страшно. А в апреле она решила с ним расстаться, но он начал ее преследовать".

По ее словам, в последние две недели мама убитой вовсе перестала выпускать дочь на улицу, однако 26 июля разрешила выйти погулять с подругой. Собеседница издания добавила, что подруга позвонила ей примерно за полчаса до гибели.

"Сказала, что они разошлись с подругой по домам. И сказала, что перезвонит. Ей в тот момент позвонила другая наша подруга", – вспомнила события того дня девушка.

По ее словам, вторая подруга погибшей разговаривала с ней по телефону прямо в момент нападения и слышала крики.

"А последние слова были: "Мамочка, я не хочу умирать", – поведала знакомая убитой.

Депутат Госдумы, соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия Оксана Пушкина заявила, что похожих трагедий будет много, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия. По ее словам, в случае принятия закона полицейские вели бы себя иначе. Кроме того, Пушкина считает, что охранный ордер защитил бы девушку.

"В-третьих, на время можно было бы укрыться в кризисном центре города или региона. В законопроекте прописана система действий и взаимного сотрудничества всех соответствующих служб и ведомств", – сказала депутат.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Позже стало известно, что мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес дочери со стороны подозреваемого в совершении преступления. После каждого заявления проводились проверки и были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу 27-летнего подозреваемого 28 июля. Его арестовали на два месяца, до 27 сентября 2022 года. По данным источника СМИ, задержанный пытался уехать из России, но не успел.

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