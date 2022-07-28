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Происшествия

28 июля, 19:23

Юрист рассказал, какое наказание может грозить убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске

происшествия

Фото: телеграм-канал "АСТ-54"

В настоящее время по факту убийства 17-летней девушки в Новосибирске возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"), однако возможна переквалификация. Об этом сообщает NGS.RU со ссылкой на юриста Сергея Егорова.

Он рассказал, что, согласно квалифицированной статье, подозреваемому грозит от 6 до 15 лет. Судьи же обычно дают 7–8 лет лишения свободы.

"Возможно, квалификация будет изменена на более тяжкую вторую часть. Здесь возможны варианты, исходя из обстоятельств дела, могут вменить преступление, совершенное с особой жестокостью. На это влияют определенные факторы, в том числе заключение судебно-медицинской экспертизы", – пояснил Егоров.

Юрист отметил, что статью можно изменить на совершение преступления из хулиганских побуждений, так как убийство было совершено на глазах других людей.

При этом часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ предполагает лишение свободы от 8 до 20 лет. Кроме того, если у подозреваемого окажется непогашенная судимость, тогда он будет считаться рецидивистом.

"Рецидив бывает обычный, опасный и особо опасный. Исходя из обстоятельств дела однозначно рецидив будет отягчающим обстоятельством и наказание будет более строгое. При любом виде рецидива наказание не может быть ниже 1/3 максимального срока самого строгого вида наказания", – сказал Егоров.

Юрист уточнил, что обычно по таким делам дают 13–14 лет лишения свободы. При этом статья предусматривает и пожизненное лишение свободы, однако в этом случае оно маловероятно.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

Ранее стало известно, что мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес дочери со стороны подозреваемого в совершении преступления. После каждого заявления проводились проверки и были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел.

Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу 27-летнего подозреваемого 28 июля. Его арестовали на два месяца, до 27 сентября 2022 года. По данным источника СМИ, задержанный пытался уехать из России, но не успел.

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