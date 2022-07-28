Мать убитой в Новосибирске девушки заявляла, что у нее нет претензий к обвиняемому – СМИ

Фото: СК РФ

Мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес ее дочери со стороны обвиняемого, однако не оказывала полицейским содействия в привлечении его к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, первое заявление женщина подала 14 января этого года.

"И что примечательно, мать несовершеннолетней при характеристике молодого человека в ходе дополнительного объяснения по телефону пояснила, что претензий к нему не имеет, то есть, по сути, она не хотела привлекать его к ответственности. В связи с этим был вынесен отказной материал, который в установленном порядке был согласован с надзорным органом", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что второе заявление поступило в полицию в июне этого года. В нем говорилось, что молодой человек избил несовершеннолетнюю еще в начале весны. Женщина и ее дочь не смогли представить доказательства, а подозреваемый отрицал вину, рассказал собеседник агентства.

Третье заявление женщина подала 18 июня. По статье "Побои" было возбуждено административное производство. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу, однако женщина и ее несовершеннолетняя дочь не пошли в больницу, подчеркнул источник.

"Они не пошли навстречу сотрудникам полиции", – добавил собеседник агентства.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина.

28 июля Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу подозреваемого в совершении преступления. Он пробудет под стражей до 27 сентября 2022 года.