Обвиняемый в убийстве девушки в Новосибирске озвучил мотив преступления

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области

Обвиняемый в жестоком убийстве 17-летней девушки в Новосибирске в суде признался, что причиной трагедии стала ее измена и он сожалеет о случившемся. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина утверждает, что очень любил девушку, с которой встречался два года. Также он раскаялся в совершенном убийстве. Молодой человек признался, что в момент преступления был пьян.

Советский районный суд Новосибирска заключил обвиняемого под стражу на два месяца, до 27 сентября 2022 года.

Тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями было обнаружено в Советском районе Новосибирска вечером 26 июля. По данным следствия, мужчина во время ссоры зарезал девушку ножом: он нанес не менее 15 ударов. Она скончалась на месте.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В среду, 27 июля, подозреваемый в убийстве был задержан. Им оказался ранее судимый 27-летний мужчина. После преступления он пытался уехать из России, но не успел.

Ранее стало известно, что мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки три раза обращалась в полицию с заявлениями об угрозах в адрес дочери со стороны подозреваемого в совершении преступления.

После каждого заявления проводились проверки и были вынесены решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Однако в рамках одной из проверок полиция возбудила административное дело по статье "Побои", а 22 июня представитель пострадавшей получил направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Результаты экспертизы в полицию не поступали.