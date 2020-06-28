В "Норникеле" заявили об отсутствии угроз утечки отходов в Норильске

12:56
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
На Талнахской обогатительной фабрике в Норильске, входящей в состав компании "Норникель", нет угрозы утечки технологических отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"28 июня 2020 года в 08:20 диспетчеру Заполярного филиала поступила информация о том, что на отстойнике оборотной воды Талнахской обогатительной фабрики происходит слив оборотной воды через границу отстойника. Приняты оперативные меры по остановке слива воды", – сказали в "Норникеле".
По факту произошедшего организовано служебное расследование. Им занимаются Следственный комитет, Росприроднадзор и прокуратура. Спецслужбы должны осмотреть место происшествия и изъять образцы жидкости.
29 мая произошел разлив топлива в реке Амбарной. Инцидент стал результатом разгерметизации резервуара ТЭЦ-3, в который въехал автомобиль. Об аварии в МЧС узнали лишь два дня спустя.
Росприроднадзор оценил ущерб в миллиарды рублей. В связи с этим директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов был арестован до 31 июля. Кроме того, уголовное дело по факту халатности было возбуждено в отношении главы Норильска Рината Ахметчина.
Арестовали директора ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива
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