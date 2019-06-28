Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за ДТП

На Кутузовском проспекте затруднено движение из-за аварии, передает телеканал Москва 24.

Автомобиль Toyota, совершая маневр на высокой скорости, по скользкой после дождя дороге вылетел на разделительную полосу и столкнулся с автомобилем ГИБДД.

Сведений о пострадавших к настоящему моменту не поступало.



Также сообщается о ДТП в районе станции метро "Новокузнецкая". Там из-за аварии временно не ходят трамваи А, № 3 и 39 в сторону Чистых прудов. Известно, что пострадавших в инциденте нет

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

ЦОДД призывает автомобилистов планировать поездки за город заранее из-за непогоды и загруженности дорог. У деревьев и рекламных щитов советуют не парковаться.

Северный тоннель на Курской улице и дорога в аэропорт Шереметьево затоплены. То же коснулось тоннеля под железной дорогой в районе Люблинской улицы.