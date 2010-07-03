ЦОДД призвал автомобилистов планировать поездки за город заранее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Автомобилистов призывают планировать поездки за город заранее из-за плохих погодный условий и загруженности дорог, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.

"Дожди остаются с нами на весь день. Движение сложное – машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому планируйте поездки за город с умом", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве просят сообщать о сломанных светофорах и знаках по номеру кол-центра 3210.

Дожди остаются с нами на весь день. Движение сложное - машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому внимательно планируйте поездки.



P.S. Колл-центр (3210) ждет ваших звонков о сломанных 🚦и знаках. pic.twitter.com/ag5mJp3BOq — ЦОДД (@gucodd) 28 июня 2019 г.

Ранее сообщалось, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. В то же время синоптики успокаивают – холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.

Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Также затопило Северный тоннель на Курской улице.

Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.

