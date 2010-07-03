ЦОДД призвал автомобилистов планировать поездки за город заранее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Автомобилистов призывают планировать поездки за город заранее из-за плохих погодный условий и загруженности дорог, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
"Дожди остаются с нами на весь день. Движение сложное – машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому планируйте поездки за город с умом", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве просят сообщать о сломанных светофорах и знаках по номеру кол-центра 3210.
Дожди остаются с нами на весь день. Движение сложное - машины едут медленнее обычного (и правильно делают), возможны подтопления. После 16:00 ждем дачников на вылетных, поэтому внимательно планируйте поездки.
Ранее сообщалось, что пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет. В то же время синоптики успокаивают – холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.
Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.
Из-за обильных осадков произошло подтопление участка дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе. Также затопило Северный тоннель на Курской улице.
Сотрудники ГИБДД перекрыли подъездные пути к московскому аэропорту Шереметьево. Для проезда из городского округа Лобня к Ленинградскому шоссе автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездом через деревню Носово. Для объезда водителям потребуется порядка 20 минут.
Москвичей предупредили о сильном дожде и ветре в пятницу
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