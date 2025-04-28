Число жертв взрыва в иранском порту в Бендер-Аббасе возросло до 70 человек

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Число жертв в результате взрыва, который произошел 26 апреля в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе, выросло до 70 человек. Об этом заявляет агентство Mehr , ссылаясь на сведения, полученные от директора по кризисным ситуациям иранской провинции Хормозган.

Как уточнили журналисты, специалистам удалось ликвидировать пожар, возникший после взрыва. Пламя долгое время не могли потушить из-за усилившегося ветра.

Причиной взрыва в порту стала халатность, в частности нарушение правил безопасности и неосторожность. Виновные уже задержаны. По последним данным, в результате случившегося 1 241 человек пострадал.

Владимир Путин по факту произошедшего выразил соболезнования и поручил направить в Иран несколько самолетов МЧС России, специалисты помогут в устранении последствий взрыва. Два воздушных судна уже прибыли в Бендер-Аббас.

