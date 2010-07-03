Воздух близ Нотр-Дама оказался загрязнен свинцом

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В Париже зафиксировали загрязнение воздуха свинцом рядом с пострадавшим в пожаре собором Нотр-Дам. Об этом сообщили в префектуре полиции французской столицы.

По данным полиции, свинец содержался в несущей конструкции и шпиле храма. После анализов на концентрацию металла в воздухе, специалисты выявили присутствие свинца в некоторых зонах. В частности, речь идет о "помещениях, которые могли остаться открытыми в момент пожара, и где оседала пыль", цитирует сообщении префектуры полиции РИА Новости.

Парижанам, которые живут неподалеку от собора, посоветовали выполнить уборку с использованием влажных салфеток, чтобы очистить жилье от "запыления" свинцом. Ни одного случая отравления этим металлом пока не зафиксировано, отметили в полиции.

При этом доступ в районы, где обнаружили осадки свинца, "уже воспрещен" и "будет открыт только после того, как уровни свинца вернутся к норме", сказано в заявлении префектуры.

15 апреля пожар вспыхнул на верхних уровнях собора Парижской Богоматери. Из-за огня обрушились шпиль, кровля и часы. Пострадали двое полицейских и один пожарный. Не исключается, что пожар мог начаться из-за реставрации. Прокурор Парижа Реми Хейт заявил, что ничего не указывает на поджог.

Часть святынь собора, включая терновый венец Христа, удалось спасти. Также не пострадали две колокольни собора и главный орган.

Настоятель храма Патрик Шове заявил, что на восстановление уйдет шесть лет. При этом французские реставраторы полагают, что работы в соборе продлятся примерно десятилетие. Сначала проведут укрепление конструкций собора, отметили эксперты Оно займет четыре месяца.