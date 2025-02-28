Генконсульство РФ в Марселе усилило меры безопасности после нападения

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Генеральное консульство России в Марселе усилило меры безопасности в связи с недавним взрывом на территории диппредставительства. Об этом сообщается в телеграм-канале генконсульства.

Усиленные меры безопасности будут сохраняться на постоянной основе до особого распоряжения, отмечается в сообщении. Дипломатическое учреждение поблагодарило российских и иностранных граждан за слова поддержки, которые поступают в консульство.

В диппредставительстве заявили, что нападение на консульское учреждение нарушает международные законы и нормы, регулирующие защиту дипломатов. Действия нападавших там назвали недопустимыми и не имеющими оправдания, поскольку они нарушают права человека и "сеют ненависть и страх".

"<...> Полагаем крайне важным, чтобы такие преступления не оставались безнаказанными. Мы твердо убеждены, что только совместными усилиями мы сможем победить терроризм во всех его проявлениях и построить мир, в котором насилие и жестокость не будут иметь места", – говорится в сообщении.

Взрыв у генконсульства России во французском Марселе произошел 24 февраля. Сотрудники дипломатического учреждения в результате инцидента не пострадали. Напавшими оказались граждане Франции 48 и 59 лет.

Злоумышленников приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Наказание они будут отбывать дома. Также в течение восьми месяцев на осужденных будут надеты электронные браслеты.