Bulkship Management: на помощь к экипажу Ursa Major уже направлялось другое судно

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Норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось взять на борт экипаж Ursa Major, поскольку к ним уже направлялся другой спасательный корабль, следует из заявления компании Bulkship Management, владеющей судном.

"Спасательной операцией занимался Центр координации спасательных операций на море (MRCC) в Картахене, который отвечает за подобные операции в этом районе. MRCC приказал капитану не брать на борт экипаж судна, терпящего бедствие, так как их спасательное судно находилось на пути к месту происшествия", – передает РИА Новости сообщение компании.

Кроме того, в этот день была благоприятная погода, и членам экипажа в шлюпке ничего не угрожало, добавили представители Bulkship Management.

Судно Ursa Major затонуло 23 декабря в акватории Средиземного моря. Перед этим в машинном отделении корабля произошел взрыв. В итоге 14 из 16 членов экипажа корабля смогли подать сигнал бедствия и покинуть Ursa Major, о судьбе еще двух моряков до сих пор ничего не известно.

При этом судно Oslo Carrier 3 под норвежским флагом отказалось принимать к себе на борт экипаж тонущего Ursa Major.

Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть более двух человек. В "Оборонлогистике" считают, что против судна была совершена террористическая атака.

