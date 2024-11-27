Число погибших при обстреле автобуса в Новой Каховке выросло до 5 человек

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Количество погибших при обстреле со стороны Украины автобуса в Новой Каховке Херсонской области выросло до 5 человек. Об этом рассказал глава Новокаховского городского округа Виталий Гура, слова которого привело агентство ТАСС.

При этом накануне увеличилось и число пострадавших – до 21 горожанина. Среди них оказались двое детей.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 26 ноября дважды атаковали Новую Каховку. Украинские военные во время обстрела автобуса использовали боеприпас с кассетной боевой частью.

Вторую атаку ВСУ совершили с применением дронов, когда на помощь пострадавшим от первого обстрела приехали оперативные службы. Устройства запустили на автомобили служб, при этом в результате нападения никто не пострадал.

