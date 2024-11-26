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26 ноября, 19:20

Происшествия

Число пострадавших при обстреле Новой Каховки выросло до 21

Фото: 123RF/savmaster

Число пострадавших при обстреле автобуса в Новой Каховке Херсонской области выросло до 21. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

По его словам, среди пострадавших оказались двое детей.

ВСУ 26 ноября дважды атаковали Новую Каховку. Украинские военные во время обстрела автобуса использовали боеприпас с кассетной боевой частью.

В результате нападения погибли четыре человека. В настоящее время устанавливаются личности жертв, их семьям окажут поддержку.

Вторую атаку ВСУ совершили с применением дронов, когда на помощь пострадавшим от первого обстрела приехали оперативные службы. Устройства запустили на автомобили служб, при этом в результате нападения никто не пострадал.

ВС РФ продолжают отбивать атаки ВСУ на Кинбурнской косе в Херсонской области

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