Пять человек пострадали после падения ракеты на границе Египта и Израиля – СМИ

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Пять человек получили различные ранения после падения ракеты в египетском городе Таба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Кроме того, в результате инцидента был причинен ущерб жилому дому. Отмечается, что город Таба находится на границе Египта и Израиля.

Ранее боевое крыло ХАМАС "Бригада Аль-Кассам" сообщило, что примерно 50 сионистских заключенных погибли в секторе Газа из-за израильских ударов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ