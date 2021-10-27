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Происшествия

00:35

В "Лиза Алерт" сообщили о гибели человека из-за ажиотажа вокруг поисков Светличной

происшествия

Фото: ITAR-TASS/Александра Мудрац

Из-за ажиотажа вокруг "пропажи" актрисы Светланы Светличной волонтеры не успели спасти человека, рассказал руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев.

Он напомнил, что к операции по поиску артистки привлекли два штаба, информационных координаторов, обученных организаторов, председателя отряда и специалистов, которые обзванивали лечебные заведения. Волонтеры расклеили 2 150 ориентировок и прошли более 30 километров.

"И знаете что? Мы не успели к простому человеку. В лес, в Люберцы. Он погиб", – написал Сергеев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам руководителя поискового отряда, поиск известной личности является настоящим испытанием, поскольку находится под пристальным вниманием.

"Если исчезает обычный человек, всего этого нет и не будет. Но будем мы, и мы очень постараемся успеть. Конечно, если наши ресурсы не будут затрачены на резонанс", – подчеркнул он.

Сергеев также попросил председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 и выяснить обстоятельства пропажи Светличной.

Информация о пропаже 81-летней актрисы появилась 25 октября. Сначала сообщалось, что заявление в полицию написал ее старший сын Алексей Ивашов, однако позднее он опроверг эти слухи. В свою очередь, друг Светличной актер Иван Николаев рассказал, что артистка якобы просто переехала в другую квартиру поближе к родственникам.

Накануне стало известно, что Светличная найдена, с ней все в порядке. Эту информацию затем подтвердили в главном управлении МВД РФ по Москве.

Как сообщил после этого сайт "Комсомольской правды", по всей видимости, все это время, что актрису искали, она находилась в гостинице, которую оплатила популярная программа одного из федеральных телеканалов. После фото с актрисой выложил у себя на странице в Instagram ведущий Андрей Малахов.

Пропавшую Светлану Светличную нашли в Москве

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