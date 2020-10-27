Беременная умерла в коридоре женской консультации в Челябинской области

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Беременная умерла в женской консультации в Копейске Челябинской области. Следственные органы проводят проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 26 октября в женской консультации № 1. 23-летняя беременная пациентка скончалась в коридоре.

Собеседник агентства уточнил, что, по предварительной информации, девушка страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее СМИ сообщили, что 13 пациентов городской больницы № 20 Ростова-на-Дону задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении кислородом.

К настоящему моменту уже бывший начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая сообщила, что врачи больницы подавали рапорт об отключении кислорода.

Тем не менее, по ее словам, проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было. Закупка кислорода проводилась в соответствии с федеральным законом, договоры были заключены с тремя организациями, уточнила Левицкая.

27 октября Левицкая покинула пост начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону. Эту должность она занимала с ноября 2013 года. Также в отставку ушла глава министерства здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.