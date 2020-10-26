В Горздраве заявили, что врачи больницы в Ростове-на-Дону сообщали об отключении кислорода

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Врачи городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону, где скончались 13 пациентов с коронавирусом, подавали рапорт об отключении кислорода, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника городского управления здравоохранения Надежду Левицкую.

"Да, нам поступили данные в ходе проверки, (был) рапорт от реаниматологов, которые работали в отделении, о том, что были перебои и даже отключение", – рассказала Левицкая в ходе брифинга.

По ее словам, проблем с поставкой баллонов с кислородом со стороны снабжающей организации не было. "Была ли утечка или нет – мы тоже однозначно сейчас не можем сказать", – сказала она.

Техническая служба в объяснительной сообщила, что перебоев с подачей кислорода не было, однако в объяснительной исполняющего обязанности руководителя лечебного учреждения утверждалось, что "все-таки перебои какие-то были", добавила Левицкая.

Она подчеркнула, что закупка кислорода проводится в соответствии с федеральным законом, договоры заключены с тремя организациями.

Городу выделили более 24 миллионов рублей, на которые были закуплены 230 концентраторов, в городскую больницу № 20 было приобретено дополнительно 60 концентраторов, сообщила Левицкая.

Замначальника управления Ольга Барладян рассказала, что ни в одной из скан-копий историй болезни пациентов не было указано о падении кислорода или его недостаточном поступлении. Электронные версии медкарт были изъяты следственными органами. У всех пациентов было обширное поражение легких – до 90%, добавила представитель Горздрава.

Ранее СМИ сообщили, что несколько пациентов горбольницы № 20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Власти города опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале не было.

Росздравнадзор и Горздрав инициировали проверку. Также проверку инициировал Следственный комитет.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что власти Ростовской области срочно выяснят, насколько это соответствует действительности, и проведут необходимое разбирательство.