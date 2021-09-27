Фото: Главное управление МЧС по Хабаровскому краю

Спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Сводная группировка Амурского спасательного центра и Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике", – подтвердили в ведомстве.

Сообщение о пропаже самолета Ан-26 с радаров поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю в среду, 22 сентября. На борту судна находились шесть человек.

Позднее в МЧС РФ сообщили, что все члены экипажа самолета погибли.

По информации экстренных служб, лайнер мог столкнуться с сопками в Большехехцирском заповеднике. Из возможных причин произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия.

В рамках уголовного дела о потерпевшем крушение самолете была изъята документация и образцы топлива. Следователи провели опрос сотрудников, производивших техническое обслуживание самолета перед вылетом. Назначена химическая судебная экспертиза.