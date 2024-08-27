ТАСС: Часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась от следствия

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Организаторы и некоторые исполнители теракта на Крымском мосту, который произошел в 2022 году, скрылись от следствия за пределами России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

"Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами РФ, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия", – говорится в одном из документов.

Как отмечается в материалах дела, правоохранители РФ взаимодействовали с силовиками из Армении, Грузии и Китая для установления всех обстоятельств дела. Всего были проведены более 30 судебных экспертиз, специалисты проанализировали данные камер видеонаблюдения, а также осмотрели телефоны и другие электронные носители обвиняемых.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года, где подорвался грузовой автомобиль. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. В результате происшествия погибли четыре человека.

Суд признал потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту Минобороны России, две компании – ООО "Профит Рейл" и ООО "Урал Логистика" – и пятерых граждан.

Еще один теракт на мосту случился 17 июля 2023 года в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Жертвами атаки стала семья из Белгородской области, мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь получила травмы.

