В Дагестане спасатели нашли тело четвертого пропавшего после схода селей

Фото: МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане спасатели нашли тело четвертого пропавшего человека после схода селевых потоков в Унцукульском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"В 09:10 спасателями в 50 метрах от моста в населенный пункт Майданское было обнаружено тело парня из села Хаджалмахи Левашинского района. Тело родственниками опознано", – говорится в сообщении.

Из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах Дагестана произошло сразу несколько происшествий. В Гунибском районе в Карадахской теснине оказались заблокированы две туристические группы по 15 человек. Двое туристов из Москвы и Санкт-Петербурга пропали. Остальных людей эвакуировали.

Тело 37-летнего петербуржца обнаружили накануне. Поиски второго туриста продолжаются до сих пор.

Ранее спасатели нашли тело второго из пяти пропавших. Погибшим является водитель унесенной потоком грузовой "Газели", которую сотрудники ГУ МЧС обнаружили накануне.