Найдено тело второго пропавшего после схода селевых потоков в Дагестане

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Спасатели нашли тело второго из пяти пропавших после схода селевых потоков в Гунибском и Левашинском районах Дагестана. Об этом рассказали в ГУ МЧС по республике.

"Тело жителя села Куппа Левашинского района 1969 года рождения было обнаружено в районе села Майданского в начале Ирганайского водохранилища спасателями Карабудахкентской поисково-спасательной службы. Погибший родственниками опознан", – говорится в сообщении.

По словам представителя ведомства, погибшим является водитель унесенной грузовой "Газели". Ранее был обнаружен сам автомобиль.

До этого в Дагестане спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего в Карадахской теснине из-за разлива реки и схода селя.