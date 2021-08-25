В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга, которого унес сель

25 августа, 19:43
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
В Дагестане спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего в Карадахской теснине из-за разлива реки и схода селя. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
"25 августа 2021 года в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски второго пропавшего туриста продолжаются. В них задействованы спасатели, волонтеры и местные жители.
"По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", – добавили в СК.
23 августа в Карадахской теснине из-за поднятия уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока были заблокированы 15 туристов, одного унесло водой. На следующий день стало известно, что пропал еще один турист.
Сообщалось, что пропавшие туристы прибыли в Дагестан из Москвы и Санкт-Петербурга.
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