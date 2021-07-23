Троих московских туристов спасли после камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Людей эвакуировали на вертолете. Двоих доставили в альпинистский лагерь, одного отправили на лечение в Нальчик.

Всего по горному маршруту шли 8 москвичей. Они попали под каменный обвал, травмы получили три человека, которых и потребовалось эвакуировать с помощью авиации.

На месте происшествия работают сотрудники эльбрусского МЧС и спасательный отряд "Лидер". По словам спасателей, маршрут, по которому двигалась группа, не считается опасным, но камнепады в горах могут случиться практически в любом месте. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.