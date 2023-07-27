Пострадавших при падении вертолета на Алтае доставят санавиацией в Барнаул

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Троих пострадавших при падении вертолета Ми-8 в Республике Алтай доставят санавиацией на лечение в Барнаул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"Три человека <...> будут доставлены в ожоговый центр города Барнаула авиацией центра медицины и катастроф", – рассказали в ведомстве, отметив, что состояние всех троих оценивается как тяжелое.

Вертолет Ми-8 компании "Алтай Авиа" потерпел крушение утром 27 июля в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района Республики Алтай 27 июля. На борту воздушного судна находились 16 человек, включая троих членов экипажа.

В результате инцидента погибли четыре человека, еще десять пострадали. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело.

По словам источника телеканала "360", один из пилотов рухнувшего вертолета имел 36 лет летного стажа, и за все это время никакие инциденты с ним не происходили.

Между тем очевидец происшествия в беседе с телеканалом рассказал, что вертолет загорелся сразу после столкновения с землей, в результате чего многие его пассажиры получили ожоги.

"Я пошел в лес и увидел, как вертолет уже на боку лежит, горит. И я пока шел, куски летали повсюду от вертолета", – поделился мужчина.

При этом он уточнил, что горела средняя часть вертолета, огонь не добрался до выхода, поэтому люди успели покинуть воздушное судно. Две женщин даже, несмотря на травмы, пошли искать поблизости помощь. Всех пострадавших, по словам очевидца, увезли в районную больницу.

Ранее, 17 июля, самолет Су-25 упал в акваторию Азовского моря в районе города Ейск Краснодарского края. Пилот штурмовика успел катапультироваться. По одной из версий, причиной инцидента мог стать отказ двигателя.



В МЧС уточнили, что при падении вертолета на Алтае погибли 4 человека