Судьбу ночевавшего в "Лосином острове" мальчика решат после его выписки

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Решение об опеке шестилетнего мальчика, который провел ночь в парке "Лосиный остров", примут после его выписки из больницы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент труда и социальной защиты населения, который взял ситуацию на контроль.

Представители ведомства постоянно общаются с медиками и следователями. Кроме того, ребенка, обеспеченного всем необходимым, каждый день навещают сотрудники социальной службы.

Мальчик 2012 года рождения остался в лесу в ночь с 17 на 18 февраля. Со слов его матери, которая обратилась в полицию лишь на следующее утро, он потерялся во время прогулки. Сам ребенок утверждает, что мама оставила его одного в наказание за попытку убийства собаки.

По версии СК, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, пока мальчик пытался найти выход из леса морозной ночью.

После случившегося следователи завели уголовное дело. Они поговорили с водителями, нашедшими мальчика с пакетом на голове, а также изъяли из автомобиля женщины три рулона скотча, многофункциональный нож, фрагменты волос с поверхности детского кресла и один след руки с пластиковой бутылки.

Мать ребенка арестовали 22 февраля. Спустя несколько дней ее адвокат обжаловал решение суда.

Сперва мальчика хотели передать бабушке. Однако по требованию СК это решение отменили, поскольку криминалисты еще не разобрались, какую роль в произошедшем сыграл каждый из членов семьи.

