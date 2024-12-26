Двоих пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане доставили в НИИ им Склифосовского

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое пострадавших россиян при крушении самолета в Казахстане были перевезены в срочном порядке в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Николая Склифосовского в Москве. Об этом сообщает столичный Депздрав в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, им уже оказывается медицинская помощь. Состояние одного оценивается как тяжелое.

"Специалисты сделают все возможное для спасения жизней и восстановления здоровья пациентов", – добавил департамент.

Самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний разбился 25 декабря в 3 километрах от города Актау в Казахстане во время захода на экстренную посадку. В результате 38 человек погибли, еще 29 были госпитализированы. Их состояние оценивается как тяжелое и средней степени тяжести.

В Минтрансе Казахстана заявили, что после ЧП погибли 7 россиян. Всего на борту были 16 граждан России. Из них 9 выжили.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.