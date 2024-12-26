26 декабря, 07:59Происшествия
Силы ПВО сбили за ночь 5 БПЛА над территорией России
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.
По данным ведомства, три беспилотника сбили над Волгоградской областью, по одному – на Воронежской и Белгородской областями.
Ранее, в ночь на 25 декабря, силы ПВО ликвидировали 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Один из них сбили над акваторией Азовского моря.
В ночь на 24 декабря дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями.
Казань подверглась атаке украинских беспилотников