Силы ПВО сбили за ночь 5 БПЛА над территорией России

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь пять беспилотников над тремя регионами. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

По данным ведомства, три беспилотника сбили над Волгоградской областью, по одному – на Воронежской и Белгородской областями.

Ранее, в ночь на 25 декабря, силы ПВО ликвидировали 59 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Один из них сбили над акваторией Азовского моря.

В ночь на 24 декабря дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями.