Суд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Басманный районный суд столицы продлил срок ареста до 30 января бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Продлить срок содержания под стражей до 30 января 2020 года", – огласила решение судья Валентина Левашова.

Представитель СК сообщил, что по делу допрошено более 100 свидетелей и проведено 60 обысков. Оперативные мероприятия по установлению иных соучастников преступлений продолжаются.

Следователь в суде ходатайствовал о продлении на месяц срока ареста в отношении обвиняемых. В свою очередь Рауф Арашуков и его отец категорически были против продления, ссылаясь на отсутствие новых оснований.

"Я выучил все, что говорит товарищ следователь на протяжении 12 месяцев. Конечно, я возражаю против удовлетворения ходатайства", – заявил экс-сенатор.

Адвокаты обвиняемых были солидарны со своими доверителями. Они отмечали, что у их подзащитных отсутствуют фактические возможности скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.

"За год можно было установить роль каждого фигуранта. Если вы до сих пор не определились, то как у вас вообще идет расследование?" – задалась вопросом адвокат Анна Ставицкая.

33-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

В четверг, 26 декабря, адвокат экс-сенатора Владимир Постанюк заявил, что следствие возбудило новые дела о растрате в рамках расследования дела Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

