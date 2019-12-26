Киевский вокзал, два суда и ТЦ проверяют в Москве из-за "минирования"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Киевский вокзал, Коптевский и Головинский суды и торговый центр "Город" проверяют в Москве после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас все "заминированные" объекты проверяют. Он отметил, что из здания торгового центра "Город" были эвакуированы 2,5 тысячи человек.

24 декабря проверки коснулись также судов и вокзалов. Речь идет о Басманном, Замоскворецком, Хорошевском, Тимирязевском, Чертановском, Люблинском, Головинском, Никулинском, Коптевском и Троицком судах, а также о Ярославском, Казанском, Ленинградском, Киевском, Курском, Павелецком и Белорусском вокзалах.

23 декабря в городе оказались "заминированы" 1,6 тысячи объектов. Экстренные службы проверяли храм Христа Спасителя, 15 районных судов, пять вокзалов Москвы, роддом на юго-востоке. Проверялись и магазины сетей "Перекресток", "Лента" , "Магнит" и "Пятерочка" в Московской области. Угрозы не подтвердились.

20 декабря "заминированы" оказались все станции метро в Москве. Эвакуацию нигде не организовали, подземка работала штатно.

В тот день угрозы взрывов распространились на 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание. В результате были эвакуированы порядка 15 тысяч человек. 19 декабря в Москве из школ и детских садов вывели более 150 тысяч человек.

Волна "минирований" в столичном регионе началась 28 ноября. Проверки затронули порядка 7 тысяч объектов. Все угрозы оказались ложными.

