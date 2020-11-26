Легковушка врезалась в остановку и дом в Ростове-на-Дону

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Легковой автомобиль врезался в остановку и дом в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД РФ по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что ДТП произошло возле дома 21/15 по улице Закруткина. Сообщается, что водитель автомобиля ВАЗ-2113 не пропустил машину и врезался в нее.

"После этого Hyundai столкнулся с Renault Logan и от удара врезался в остановку и частный дом", – рассказали в управлении ГИБДД.

Отмечается, что в результате инцидента пострадала женщина, которая стояла на остановке в этот момент. В ГИБДД сообщили, что ее госпитализировали.

Ранее автомобиль въехал в остановку на Садово-Триумфальной улице в Москве. Сообщалось, что пострадали не менее трех человек. Инцидент произошел по причине невнимательности водителя, которая отвлеклась от дорожного движения.