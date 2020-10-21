Автомобиль врезался в остановку в Санкт-Петербурге

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Машина столкнулась с остановкой общественного транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

"Автомобиль Hyundai совершил наезд на остановку общественного транспорта с последующим опрокидыванием на крышу. Пострадали два человека", – рассказали в Главном управлении МЧС по городу.

Травмы, как уточняется, получили водитель и пассажир транспортного средства. Среди людей на остановке никто не пострадал,

По сообщениям СМИ и очевидцев, в машине была пара, которая ехала в ЗАГС. На видео с места происшествия была девушка в свадебном платье.

Ранее в октябре похожий инцидент произошел в Москве, на Сущевском Валу. Водитель легкового автомобиля потерял управление, в результате машина перевернулась прямо перед Рижской эстакадой.

