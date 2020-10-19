Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга перевернулся микроавтобус, в результате чего пострадали четверо детей и один взрослый, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Городской станции скорой медицинской помощи.

"Там пять пострадавших, четверо из них дети, один взрослый", – говорится в сообщении.

В пресс-службе УГИБДД по региону также уточнили, что произошло столкновение микроавтобуса с автомобилем SKODA. Авария случилась около 16:45 мск на пересечении Купчинской и Малой Балканской улиц. Медики оказывают помощь пострадавшим.

Ранее ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло на Киевском шоссе в Подмосковье. Уточняется, что двое из пострадавших – несовершеннолетние. Все они находились в микроавтобусе.