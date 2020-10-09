Три человека пострадали в ДТП на Киевском шоссе

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ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло на Киевском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД.

"На 45-м километре Киевского шоссе, на дублере, произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате чего три человека пострадали", – рассказал представитель МВД.

Также собеседник агентства сообщил, что двое из пострадавших – несовершеннолетние. Все они находились в микроавтобусе.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, специалисты устанавливают причины происшествия.

Ранее в Москве произошла авария с участием каршеринга. ДТП произошло в районе Ховрино.