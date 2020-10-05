Движение на МКАД на востоке Москвы ограничено из-за аварии

05 октября, 16:54
Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ. ДТП ДПС МСК МО"
Движение на МКАД на востоке столицы временно ограничено из-за аварии с четырьмя машинами. Об этом говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
"На внешней стороне третьего километра МКАД ДТП с тремя машинами: два Volkswagen и Hyundai. По предварительной информации, есть пострадавшие", – сообщили в ведомстве.
Позднее в Дептрансе уточнили, что произошла авария с участием четырех автомобилей. "Движение осуществляется только по первой и второй полосам", – добавили в организации. Причина ДТП сейчас неизвестна.
Ранее на Симферопольском шоссе произошло ДТП. Микроавтобус врезался в самосвал.
В конце сентября два грузовика столкнулись на МКАД. Авария произошла на внешней стороне дороги в районе 29-го километра.
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