Движение на МКАД на востоке Москвы ограничено из-за аварии

Фото: телеграм-канал "НАМКАДЕ. ДТП ДПС МСК МО"

Движение на МКАД на востоке столицы временно ограничено из-за аварии с четырьмя машинами. Об этом говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".

"На внешней стороне третьего километра МКАД ДТП с тремя машинами: два Volkswagen и Hyundai. По предварительной информации, есть пострадавшие", – сообщили в ведомстве.

Позднее в Дептрансе уточнили, что произошла авария с участием четырех автомобилей. "Движение осуществляется только по первой и второй полосам", – добавили в организации. Причина ДТП сейчас неизвестна.

Ранее на Симферопольском шоссе произошло ДТП. Микроавтобус врезался в самосвал.

В конце сентября два грузовика столкнулись на МКАД. Авария произошла на внешней стороне дороги в районе 29-го километра.

